Adana'da "Cono Aşireti" Üyelerinin Yargılandığı Dava

Adana'da 75 kişiyi yağmaladıkları iddia edilen "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 34'ü tutuklu 51 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı ile avukatları katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından mahkeme başkanı iddianamedeki suçlamaları okuyup sanıkların savunmalarını yapmalarını istedi.

Davada hakkında 375 yıl hapis cezası istenen Ceylan Güvercin, savunmasında "Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Daha sonra mahkeme başkanı Güvercin'e katıldığı 75 ayrı olayla ilgili ayrı ayrı sorular sordu. Mahkeme Başkanının, müştekilerin kendisini emniyetteki fotoğraf albümünden teşhis ettiğini sorması üzerine Güvercin, "Kabul etmiyorum, canlı teşhis istiyorum." diye cevap verdi.

Bir müştekiye ait araçta parmak izinin tespit edildiğinin sorulması üzerine ise Güvercin, çocuklarının "araba sevdalısı oldukları için" yaklaşmış olabileceğini bu sırada kendisinin de parmak izinin çıkmış olabileceğini iddia etti.

Sanıklardan Sabır Yanar da savunmasında, "Görüntüm, videom, parmak izim varsa vereceğiniz cezaya razıyım. Çocuklarımla cezaevinde yatıyorum, mağdurum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek müştekilerin mahkemeye getirilerek teşhiste bulunmalarını istedi.

Mahkeme Başkanının sanıklara, "Sizleri fotoğrafınızdan teşhis etmişler" demesi üzerine bazı sanıklar, "Teşhis ettiği fotoğrafımız 15-16 yaşında çekildiğimiz fotoğraflarımızdır" diye cevap verdi. Bazı sanıklar da "Emniyetteki resmimiz 17-18 senelik resmimdir" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Savcısı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Sanıkların mevcut durumlarının devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar ile müştekilerin talimatla ifadelerinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 34'ü tutuklu 51 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen bir dille konuştukları ve sıklıkla kullandıkları anlamı bilinmeyen kelimeler kullandıkları tespit edildiği, yapılan çalışmayla polise "manuş", yağmalamaya "arşınlamak" ve sorun çıkartmaya "carlatmak" gibi ifadeler kullandığı belirtilmişti.