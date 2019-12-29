Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

29.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:24

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sucuzade Mahallesi 30020 Sokak'ta yaşayan Hülya Diril (56), iki katlı müstakil evinin balkonuna çıktı. Bu sırada balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu Diril, zemine düştü.

Diril'i mahalle sakinleri balkonun enkazından çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan Diril'e ayakta müdahale etti.

Diril, gazetecilere yaptığı açıklamada, balkona çıktığını ve çökme anını hatırlamadığını kaydetti.

Mahalle sakinleri de evlerinde oturdukları sırada ses duymaları üzerine dışarı çıktıklarında balkonun çöktüğünü fark ettiklerini ve komşularını enkazdan çıkardıklarını belirtti.

Bu arada balkonun çökmesi sonucu mahallede bazı elektrik hatlarının kopması üzerine TEDAŞ ekiplerince çalışma yapıldı.

Kaynak: AA