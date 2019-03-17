Adana'da Çok Sayıda Suçtan Aranan Zanlı Suçüstü Yakalandı

Adana'da tehdit, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan aranan zanlı, yaşlı bir kadını dolandırmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkari ve Osmaniye'de çeşitli suçlara karışan O.O'nun Karataş ilçesi Kumlu Mahallesi'nde sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını tespit etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, 23'ü dolandırıcılık olmak üzere "hakaret", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçırılmasına yardım", "silahla tehdit", "basit yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "5607 sayılı Kanun ile Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet"in de arasında bulunduğu 42 suçtan aranan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler, O.O'yu yaşlı kadının 8 inek ve 80 koyununu dolandırıcılık yöntemiyle çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA