Adana'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:58
Adana'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, biri 19 diğeri 10 suçtan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, biri 19 diğeri 10 suçtan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "tehdit", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" başta olmak üzere 19 suçtan aranan M.Ü. ile 10 suçtan aranan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kozan ilçesi Bağözü Mahallesi kırsalında saklandıklarını belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

İki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Donald Trump Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Kanye West Cemal Hünal
Spor Samet Aybaba Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:04:43. #1.15#
title