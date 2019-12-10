Adana'da "coğrafi işaret" anlatıldı

10.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:22

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Türkiye'de coğrafi işaret alma potansiyeline sahip 2 bin 500'ün üzerinde ürün olduğunu belirtti.

Tel, Adana'da bir otelde düzenlenen Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi Bölge Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kars ve Kastamonu'nun ardından toplantının üçüncüsünün Adana'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Binlerce yılık geçmişi olan Türkiye'de çok büyük ürün çeşitliliği bulunduğunu ifade eden Tel, bu zenginliği korumanın toplumun her kesiminin görevi olduğunu kaydetti.

Bakanlığın, 11. Kalkınma Planı'nda yöresel ürünler, coğrafi işaretler ve marka geliştirme konusunda sorumluluk üstlendiğini ifade eden Tel, "Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bu projeyi yürütmekte. Proje 3 yıldır sürüyor ancak son bir yıldır yapılan çalışmalarla ülkemizdeki farkındalığın en üst düzeye çıktığını görmek bizi memnun ediyor. Valilikler, oda ve borsalar, tüm kurumların bu konuya verdiği önem şu anda ulaşmak istediğimiz seviyeye çok yaklaştı." şeklinde konuştu.

Coğrafi işaretlerin yüzde 80'i tarım ve gıda ürünü

Türkiye'de coğrafi işaret alan ürünlerin yaklaşık yüzde 80'inin tarım ve gıda ürünü olduğunu belirten Tel, şunları söyledi:

"Şu anda coğrafi işaret sayısı 464. Bunun 362'si tarım ve gıda ürünü, 102'si de halı kilim gibi el sanatları ürünlerimizden oluşuyor. 447 adet de başvuru aşamasında. Toplamda bine yaklaşmış durumdayız. Coğrafi işaret konusunda 2 bin 500'ün üzerinde potansiyelimiz olduğunu biliyoruz."

Tescilin bir son değil başlangıç olduğunu vurgulayan Tel, tescil edilmiş ürünün ticarete konu edilmesi, dünyada hak ettiği değeri bulması ve ülkeye katma değer sağlaması gerektiğini belirtti. Tel, Türkiye'nin bu zenginliğe sahip olduğunu kaydetti.

Çukurova pamuğu tescilleniyor

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de geçmişten geleceğe taşınacak çok güzel mirasları bulunduğunu belirtti.

"Adana kebabı"nın tescilli olduğunu söyleyen Bilgiç, şöyle konuştu:

"Adana kebabının arkasından da bazı ürünlerimiz geliyor. İnşallah 25-26 ürün değil de bölgemizde üretilen, gerçekten gelecek kuşaklara aktarabilecek ürünleri kısa sürede tescillendirip geleceğe taşımak istiyoruz. Borsa olarak Çukurova pamuğu tescilimizi alıyoruz. Arkasından fark ürünlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

"Pazarlamaya güç katar"

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar da dünyada bu yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanan coğrafi işaret kavramının Türkiye için yeni olduğunu ifade etti.

Yaşar, "Coğrafi işaret pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan, kollektif bir hak olduğundan kırsal kalkınmaya aracılık eder ve ülke ekonomisine de katkı sağlar." dedi.

Konuşmaların ardından "Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaretin Yeri" konulu panel yapıldı.

Yarın sona erecek toplantıda, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Aksaray'dan coğrafi işaret almış ve başvuru sürecinde olan ürünler tanıtılacak, coğrafi işaret alma süreci hakkında bilgi verilecek.

Kaynak: AA