Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
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Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA'da Suriye uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADANA'da Suriye uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı. Komşuları, Suzan H.'nin, daha önce de çocuğunu balkondan sarkıttığını öne sürdü.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Suriyeli Suzan H., iddiaya göre, daha önce de şiddet uyguladığı 3 çocuğundan büyük oğlu Sultan H.'yi dövmeye başladı. Çocuğun ağlamasını ve bağırışlarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suzan H., polislere kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilen kadın, kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.?nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.

Suzan H.?nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI
Son dakika haber! ADANA'DA, ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN KADINA GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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