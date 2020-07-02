Adana'da çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebeke çökertildi-ARŞİV
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Adana'da çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebeke çökertildi-ARŞİV

Adana'da çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebeke çökertildiADANA'da, çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

02.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:18

Adana'da çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebeke çökertildi

ADANA'da, çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlananlardan, 4'ünün yaşının 18'den küçük, 8'inin de üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 29 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şebekenin, 300 ile 500 TL arasında para karşılığında fuhşa zorladıkları kadınları, Adana ve diğer illerdeki ev ve otellere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8'inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşları 15 ile 17 arasında değişen mağdurlarla ilişkiye girdiği belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

HaberRüşan Anıl ATAR - Kamera Gökhan KESKİNCİADANA, (DHA)

Adana'da çocukları fuhşa zorladığı öne sürülen şebeke çökertildi-ARŞİV

Kaynak: DHA

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