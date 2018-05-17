Adana'da Çocuklar Tarımla Buluştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği, Adana'da bu yıl da çocukları tarımla buluşturdu.

5 gün süren ve tarımın birçok alanında bilgi ve deneyim sunan kampta öğrenciler, tarım yapılan alanlarda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Bu yıl "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik, Biyokaçakçılık ve Yenilebilir Otlar" temasıyla gerçekleştirilen kampa, Seyhan ilçesindeki Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu'ndan 34 öğrenci ve sınıf öğretmeni katıldı.

Kampın açılış gününde İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in katılımıyla öğrenciler karşılandı. Öğrencilere tarım hakkında bilgi veren İl Müdürü Tekin, hayatın en önemli kısmının beslenme olduğunu ve doğru beslenmenin sağlıklı ve güvenilir gıda ile olacağını ifade etti.

Kamp süresince organik tarım yapan işletmeler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, kanatlı et ve yumurta üretim tesisi, süs bitkisi işletmesi, Adana Veteriner Hekimler Odası, akvaryum balıkçılığı, Adana Arkeoloji Müzesi, Çukurova Üniversitesi ziyaret edilerek, öğrencilerin tarımla buluşması sağlandı. Ayrıca bu gezilerde yenilebilir yabani otların yanı sıra biyokaçakçılık, yumurta tüketimi, sütün önemi, balık yetiştiriciliği ve beslenmedeki önemi ile tarım alet makineleri hakkında bilgi verildi.

Lider Çocuk Tarım Kampının son gününde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kampüs alanında tören düzenlendi. Tören sonunda öğrenciler fidan diktiler. Öğrencilere velileri ile birlikte yenilebilir ot yemekleri ikram edildi. - ADANA