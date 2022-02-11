Adana'da çocuklar sahil temizliği yaptı

KARATAŞ, ADANA (AA) - Karataş ilçesinde çocuklar sahilde temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karataş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere, kirlenmenin doğal yaşama verdiği zarar ile ilgili eğitim verdi.

Eğitim sonrasında öğrenciler sahilde temizlik yaptı.

Eğitim ve çevre temizliği faaliyetlerinin periyodik aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.