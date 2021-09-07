Adana'da çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Adana'da çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Adana'da çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 13 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 13 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir fırının önünde ekmek sırasına giren B.Ö. (13) ile Ö.T. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T'nin kardeşi N.T. (15) de fırının önüne gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavga sırasında N.T'nin B.Ö'yü göğsünden bıçaklayıp ağabeyi ile olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi 2 kardeşin Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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