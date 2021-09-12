Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu B.M. (14), bir kişinin yanından geçip hızla uzaklaşması üzerine durumdan şüphelenip cebini yokladığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

Şüpheli Mehmet A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine gidiyormuş

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine gidiyormuş

 Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

 Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Derya Baykal Kenan Doğulu
Spor Max Meyer Diego Arda Turan Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:06:39. #1.11#