Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu B.M. (14), bir kişinin yanından geçip hızla uzaklaşması üzerine durumdan şüphelenip cebini yokladığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.
Şüpheli Mehmet A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri