Adana'da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Adana'da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.

İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.

Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.

Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.

Adana'da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Adana'da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

 Adana'da kameraya takıldı! Tatlı arabaları devrilen kardeşlere vatandaşın yaptığı jest ağlattı

Adana'da kameraya takıldı! Tatlı arabaları devrilen kardeşlere vatandaşın yaptığı jest ağlattı

 Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title