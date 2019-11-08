Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu silahla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu silahla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde önceki akşam çıkan silahlı kavgada A.K'yi (15) tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Erol T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı Erol T'nin olay günü alacak meselesi yüzünden tartıştığı Selahattin K'yi darbettiği, daha sonra Erol T'nin yanına gittiği ve çıkan kavga sırasında A.K'nin silahla vurulduğu ileri sürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlı Erol T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı A.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Yeşil Bağlar Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgada A.K, başından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı iddia edilen Erol T'yi yakalamıştı.