Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

25.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:06

Adana'da 15 yaşındaki çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddia edilen zanlı ile ona uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddia edilen zanlı ile ona uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen Ü.B'yi (32) takibe aldı.

Şüpheli Ü.B, 15 yaşındaki B.Y'ye uyuşturucu sattığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Evinde 15 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilen Ü.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen B.Y, ifadesinde uyuşturucuyu annesi H.Y'nin (37) birlikte yaşadığı D.A'ya aldığını ileri sürdü. B.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

H.Y'nin evine operasyon düzenleyen polis, D.A'yı yatak odasında saklanırken yakaladı.

"Silahlı gasp" ve "tehdit" gibi birçok suçtan 17 yıl 8 ay 15 gün cezası bulunduğu belirlenen D.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Çocuğa uyuşturucu aldırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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