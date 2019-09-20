Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana’da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

20.09.2019 08:15
Adana'da çocuğa taciz iddiası: Mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan mahallesi yabancıların işyerlerine saldırdı.


Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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