Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı iddia edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı iddia edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

"Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan gözaltına alınan H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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