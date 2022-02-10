SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da hırsızların bir cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak 30 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Ö, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine giderek hesabından 30 bin lira çekti. Daha sonra bankadan ayrılan Ömer Ö, cipiyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Cipini apartmanın otoparkına bırakan Ömer Ö, parasını da aracın torpidosuna bırakarak evine gitti. Bu sırada 4 kişi gelip cipin camını kırarak torpido gözündeki 30 bin lirayı alıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir süre sonra aracının camının kırılarak içindeki 30 bin liranın çalındığını fark eden Ömer Ö, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin bir otomobille olay yerine geldiğini belirledi. Ekip, görüntülerden yola çıkarak önce aracın plakasını ardından sahibinin kimliğini tespit etti. Olayda kullanılan aracın sahibi Mehmet Ali B. (26), adresine yapılan baskınla yakalandı. Mehmet Ali B'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen Sezai K. (40), Barış P. ve Ferdi B. de gözaltına alındı, çalınan paranın 11 bin lirası da bulundu. Zanlıların suçlamaları kabul ettiği, parayı aralarında paylaştıkları ve 19 bin lirasını harcadıkları iddia edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasındaki Sezai K'nin aracın camını kırıp parayı çalan kişi olduğu ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.