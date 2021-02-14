Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

14.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:14
Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, cips paketine ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.

Polis, taksi şoförü F.B. (22) ile yolcu konumundaki U.Ö'yü (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ö. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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