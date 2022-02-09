Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, U.I'nın kullandığı 34 CUV 460 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda İ.N.M. idaresindeki 01 FD 670 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan A.C.A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Otomobil, Sarıçam, Adana, Güncel, Haber

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