Adana'da cinayetten yargılanan sanıkların cezaları artırıldı
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Adana'da cinayetten yargılanan sanıkların cezaları artırıldı

Adana'da 3 yıl önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle dördü 22 yıl 6 ay, biri 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar, yeniden yapılan yargılama sonucu 33 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da cinayetten yargılanan sanıkların cezaları artırıldı
17.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:32

Adana'da 3 yıl önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle dördü 22 yıl 6 ay, biri 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar, yeniden yapılan yargılama sonucu 33 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet K, oğulları Ferdi, Maşallah, Nevzat ve Hamza K, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Yasin Durdu'nun eşi Heyhat Durdu, olayda yaralanan Fatih Durdu ile tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Heyhat ve Fatih Durdu, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Ahmet K, savunmasında, olayın asıl nedeninin karşı tarafın uyuşturucu satması olduğunu iddia etti.

Kendilerine pusu kurulduğunu öne süren Ahmet K, "Kendi aralarında birçok mesajlaşma var. Silah temin etmişlerdir." dedi.

Ferdi K. de olay günü Yasin ile konuşmaya gittiklerini kaydetti. "Amacımız Fatih'e zarar vermek olsaydı onu yalnız başına bir yerde yakalayıp daha fazla zarar verebilirdik. Benim silahtan haberim yoktu." diyen Ferdi K, adalete güvendiğini söyledi.

Maşallah K. ise olayın kendi yüzünden olduğunu itiraf etti. Silahla ateş ettiğini anlatan Maşallah K, "Benden dolayı ailemin diğer fertleri de mağdur oldu." diye konuştu.

Nevzat K. de tasarlayarak olay yerine gitmediğini savundu. Sanık Nevzat K, 3 yıldır suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu ileri sürdü.

Hamza K. ise olayda suçunun bulunmadığını, bundan dolayı beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükümlerini kaldırdı. Heyet, sanıkların herbirini "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 33 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adana'da 28 Kasım 2017'de 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Yasin Durdu tabancayla öldürülmüş, kardeşi Fatih Durdu yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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