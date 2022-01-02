Adana'da cinayetten müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da cinayetten müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da cinayetten müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da cinayet suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da cinayet suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Cinayet suçundan tutuksuz yargılanan Engin A. hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtayca onandı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla hükümlünün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Engin A'yı sokakta yakaladı.

Engin A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title