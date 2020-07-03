Adana'da cinayetle suçlanan baba ile oğlu için müebbet hapis istemi Adana'da, bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı ve babası ile onlara yardım ettiği ileri sürülen kız kardeşi hakkında iddianame hazırlandı.

Adana'da, bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı ve babası ile onlara yardım ettiği ileri sürülen kız kardeşi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Aysel Akkurt'un 9 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki evinin önünde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı M.İ. hakkında "kasten öldürme, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve ayrıca 6 yıl hapis cezası istendi.

Benzer suçlamayla tutuklanan baba H.İ. hakkında da müebbet ve 3 yıl hapis cezası talep edildi.

Cinayete yardım ettiği öne sürülen H.İ'nin kızı S.T. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıl hapis cezası istendi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine de yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamayı reddetti.

Değerlendirme bölümünde ise öldürülen Akkurt'un ailesi ile cinayet zanlılarının ailesi arasında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu, sanık baba ile oğlun Akkurt'un oturduğu evin yakınına otomobille geldiği, M.İ'nin araçtan inerek maktule 12 el ateş ettiği belirtildi.

Olay

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt, yanına yanaşan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan M.İ. ile babası H.İ. tutuklanmış, S.T. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA