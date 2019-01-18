Adana'da Cinayete Teşebbüs Davası

Adana'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini önce dövüp ardından öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen Suriye uyruklu sanığın, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.



Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.K, öldürmeye teşebbüs ettiği eşi ile sanığın avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık, eşini bilinçli şekilde bıçaklamadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutuklu haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA