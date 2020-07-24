Adana'da cinayet zanlısına müebbet hapis cezası istemi
Adana'da, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
24.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:53
Adana'da, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde 11 Temmuz'da tartıştığı Ramazan Kutan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.
İddianamede savunmasına yer verilen İsmail Y, Kutan'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü. İsmail Y, "Bıçak yanlışlıkla Ramazan'ın boğazına geldi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA