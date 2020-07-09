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Adana'da cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Adana'da cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da, berber kalfasının silahla öldürülmesi olayına karıştığı değerlendirilen bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
09.07.2020 03:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 04:12

Adana'da, berber kalfasının silahla öldürülmesi olayına karıştığı değerlendirilen bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir şüphelinin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli M.T'nin gidebileceği yerlerde önlem alan ekipler, otomobili merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde gördü ve "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Kavşaklarda ve ana caddelerde önlem alan ekipler, bir süre devam eden takip sonucu şüphelinin bulunduğu otomobili Kurttepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu ve şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

Otomobilde bir süre arama yapan ekipler, aracı detaylı incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Olay

Dün, bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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