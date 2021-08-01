Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü
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Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü.

Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm G. ve Ümmü Gülsüm P, soğan sermek için ahırın çatısına çıktı.

Kadınlar, soğanları kurutmak amacıyla sermeye çalıştıkları sırada çatının bir bölümü çöktü.

Ahırın içine düşerek yaralanan kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümmü Gülsüm G. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü
Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü
Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü - Haberler
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