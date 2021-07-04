Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
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Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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