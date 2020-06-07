Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
07.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:32

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyha ilçesi Fatih Mahallesi'nde Ahmet Çantel'e ait iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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