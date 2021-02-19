Adana'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
19.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:32
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Olucak Mahallesi'nde Yılmaz Karatosun'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Evdeki alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangın çıkan evde inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın