Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi İnönü caddesinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza Ü, Yunus Emre Ü. ve Ahmet Ü, silahla vurularak, İbrahim Ş. ise sopayla darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
Serdar Ortaç, 'Adana'yı mutlu edeyim diye Beşiktaş'ı kızdırdım'

Serdar Ortaç, "Adana'yı mutlu edeyim diye Beşiktaş'ı kızdırdım"

 PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

 ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Güzel Sözler Mehmet Nuri
Magazin Özge Özpirinçci Gülşen
Spor Bülent Uygun Mesut Özil Ali Palabıyık
Tüm Haberler Mario Balotelli Mehmet Nuri Hava Durumu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 21:15:13. #1.11#