Adana'da çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da çıkan silahlı kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir sokakta kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada açılan ateş sonucu sokaktaki bir iş hanından kamyonete eşya indiren ve olayla ilgisi olmayan hamal Levent K, ayağından vurularak yaralandı.

Levent K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olaydan sonra kaçan şüphelileri bulmak için polis çalışma başlattı.

Haberi Kaydet