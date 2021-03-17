Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

17.03.2021 03:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:39
Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu Cihan B. ve Nusret K. yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada 5 boş kovan buldu.

Polis, zanlı olarak tespit ettiği U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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