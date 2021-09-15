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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Ahmet Andopdoğlu ile 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Andopdoğlu'ya ateş etti.

Ayağından yaralanan Andopdoğlu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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