Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'da, bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Ahmet Andopdoğlu ile 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Andopdoğlu'ya ateş etti.
Ayağından yaralanan Andopdoğlu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.