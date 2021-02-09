Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
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Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı

09.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:24

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Asker Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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