Pozantı'da çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı
09.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:24
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Asker Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat