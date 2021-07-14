Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde, mezarlıkta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, mezarlıkta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Alpu Mahallesi Mezarlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat