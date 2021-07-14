Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde, mezarlıkta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, mezarlıkta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alpu Mahallesi Mezarlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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