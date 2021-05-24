Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökbez Mahallesi Çakılderesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazözle yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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