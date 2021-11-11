Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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