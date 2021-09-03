Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde katran ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, havadan ve karadan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde katran ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, havadan ve karadan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde katran ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevreden sevk edilen orman ekipleri müdahale etti. 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 55 arazöz ve 210 işçi ile de karadan müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. 5 dönümlük sarp orman arazisinde soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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