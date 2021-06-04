Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 5 yangın söndürme helikopteri, 25 arazöz, 15 su tankeri, 10 iş makinesi ve çok sayıda personelle yangına müdahale edildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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