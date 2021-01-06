Orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve 15 personelle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.

Yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın