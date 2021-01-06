Orman yangını kontrol altına alındı
06.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:06
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve 15 personelle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.
Yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın