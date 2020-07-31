Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
31.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:09
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine alevlere bir helikopter, 8 arazöz, iki iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA