Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine alevlere bir helikopter, 8 arazöz, iki iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA