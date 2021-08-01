Adana'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İslam Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.
Yangın yerine gelen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu 300 metrekarelik alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın