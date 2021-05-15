Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Parkı'nda Meral T. ve Murat Y. bankta oturdukları sırada yanlarına gelen Yılmaz S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz S. ve Murat Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan Meral T. de bıçaklandı.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan Yılmaz S. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yılmaz S'nin bacağından yaralandığını tespit eden polis ekipleri, zanlıyı Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney