Adana'da çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

08.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:32

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve 1 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden 2'sinin kurtarıldığı çığda kaybolan bir işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşamayan ekipler, çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmaları yürütüyor.

AFAD ekipleri, bölgeye ulaşmak için arazi taşıtlarının zorlandığı karla kaplı yolda amfibik türü araç kullanıyor.

Trafik polisleri de arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi için sivil araçların bölgeye gidişine izin vermiyor.

"Bölgede kar yağışının yanı sıra çok kuvvetli fırtına da var"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 2 krom madeni bulunduğunu, çığ düşmesinin ise bu 2 maden arasında yaşandığını söyledi.

Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ilk madene ulaştı. Bölgedeki maden ocaklarının birinde yaklaşık 15, diğerinde 50 işçi çalışıyor. Buradaki madenlerde tüm tesisler var. Bir hafif yaralımız vardı, onun durumu iyi. Bir vefat edenimiz, bir de çığ altında kaybolan işçimiz var. Ona ulaşmak için arkadaşlar bölgeye gidiyorlar. Bölgede kar yağışının yanı sıra çok kuvvetli fırtına da var. Bu yüzden arama çalışmalarına helikopter katılamıyor. Yollarda karın 1,5 metreyi bulduğu bölgeler var. İş makinelerinin zincirleri kırılıyor. Çok zorlu bir arazi ancak karadan giden ekiplerimiz ulaşacaklar inşallah."

"Gıda malzemesiyle ilgili ellerinde stok olduğu kesin"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bir haftadır yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

İşçilerin kışın da çalışmaya devam ettiğini belirten Çay, "İşçiler, özel ihtiyaçlar için kendilerine ait kepçelerle yolu açık tutmaya çalışıyorlardı. Dün de yine böyle bir çalışma esnasında maalesef çığ düşmesi sonucu bir kardeşimiz vefat etmiş, bir kardeşimiz yaralı. Bir vatandaşımız da çığ altında. Bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Pozantı Kaymakamımız Muammer Sarıdoğan bölgede ekipleri koordine ediyor." diye konuştu.

Çay, kar nedeniyle kapanan yolun açılmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Adana ve Mersin'den kara yollarına ait paletli araçlar da çalışmaya başladı. Pozantı Belediyesi olarak çalışma yapan araçlara yakıt takviyesi yaptık. Devletin bütün birimleri bölgeye ulaşmak için gayret içinde. Hava koşulları bizi çok zorluyor. Yaralıya oradaki arkadaşlar ilk müdahaleyi yapmış. Aldığımız bilgiye göre yaralının durumu kısmen de olsa iyi. Maden ocağında çalışan işçilerin bir kısmı bölgedeki yatakhanelerde kalıyor. Evleri burada olup günübirlik gidip gelenler de var. Bu işçiler günlük olarak karı açarak gidiş geliş yapıyor. Buradan da yaşam malzemeleriyle giderek yolu açık tutuyorlardı. Maden ocağında yaşam malzemeleriyle ilgili sıkıntı yok. Gıda malzemesiyle ilgili ellerinde stok olduğu kesin."

Krom ocağının bulunduğu bölgede, kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden 2'si kurtarılmıştı.

Kaynak: AA