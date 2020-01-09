Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi

09.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:50

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Yasin Kılıç'ın (40) cenazesi, ailesinin yaşadığı Pozantı ilçesine getirildi.

Yasin Kılıç'ın eşi Teslime Kılıç, cenazenin getirilişi sırasında tabuta yaklaşıp, "Nasıl dayanırım ben senin hasretine?" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze, namazın ardından Çamlıbel Mahallesi mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mahmut Demirtaş da katıldı.

İhmal iddiaları

Ağabey Yücel Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin evli, iki çocuk babası olduğunu ve son iki yıldır aynı maden ocağında çalıştığını söyledi..

İhmal olup olmadığının araştırılması için gerekli yasal girişimlerde bulunacaklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Karla kapanan yolu açmaya çalışan maden ocağında görevli iş makinesi sürücüsünün dönmemesi üzerine iş sahasından sorumlu mühendisin yönlendirmesiyle kardeşimin de arasında olduğu 4 kişi, operatörü aramaya çıkmış. Bu sırada çığ düşmesi sonucu kardeşim yaşamını yitirmiş. İşverenin bölgede 2-3 metre kalınlığında kar olmasına rağmen çalışanlara izin vermediğini biliyoruz. Bana göre buranın kapatılması gerekiyordu. Hava şartları normale dönene kadar çalışmanın durdurulması gerekirdi. Kardeşim boş yere öldü. İhmal var mı? Çok büyük ihmaller var, bunları araştıracağız ve gerekli mercilere başvuracağız."

Öte yandan, çığda yaşamını yitiren diğer işçi Veli Bektaş'ın cenazesi de Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastaneye gelen Vali Mahmut Demirtaş, Bektaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA