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Adana'da çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

AA, Koray Kılıç - Güncel
Adana'da çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Seyhan Belediyesi tarafından evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi.

Seyhan Belediyesi tarafından evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi.

Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, nikah salonunda düzenlenen programda uzmanlar çiftlere evlilikle ilgili bilgiler aktardı.

Verilen eğitimle, çiftlerin evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanıması ve aile içinde etkili iletişim kurabilmeleri hedeflendiği belirtildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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