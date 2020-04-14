Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana'da iki cinayetin zanlısı olduğu öne sürülen 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana'da iki cinayetin zanlısı olduğu öne sürülen 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da Kemal Daş'ın öldürülmesiyle ilgili S.B., C.E. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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