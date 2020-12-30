Çiftçiden şantajla para aldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da, bir çiftçiden şantajla 320 bin lira aldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da, bir çiftçiden şantajla 320 bin lira aldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, çiftçi R.D. (58) yanında çalışan K.A'nın (31) teklifi üzerine merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve gitti.

K.A'nın, arkadaşı olarak tanıttığı üvey kız kardeşi K.A. (18) ile birlikte olan R.D'nin, odaya daha önce yerleştirilen gizli kamerayla görüntüleri kaydedildi.

Daha sonra K.A. ve üvey kız kardeşi K.A, B.I. (18), V.G. (28) ve M.S.A. (26), görüntüleri internette yayma tehdidiyle R.D'den farklı zamanlarda 320 bin lira aldı.

Çiftçi R.D, işçisi K.A'nın son olarak aynı tehditle kendisinden 3 milyon lira istemesi üzerine polise başvurdu.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan K.A. (31), B.I, V.G. ve M.S.A'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan K.A. ve B.I. tutuklandı, V.G. ve M.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adresinde bulunamayan K.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt