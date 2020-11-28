Adana'da CHP'ye yeni üye olanlara rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı
28.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:37
Adana'da CHP'ye yeni üye olanlara rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Adana'da CHP'ye yeni üye olanlara rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Bir dizi toplantı ve açılış için Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde partisine yeni üye olanlara rozet taktı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni bir siyasi anlayış getirip, ülkeyi kalkındırmak için çalışacaklarını söyledi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı