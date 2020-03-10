Adana'da cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
10.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:08
Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli 4 kişi, açık cezaevine uyuşturucu getirdikleri sırada yakalandı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA